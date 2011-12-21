Школьное питание проверил Роспотребнадзор. В одной из тагильских школ горячие обеды только у каждого второго ученика

Так, в ноябре охват горячим питанием в этом учебном заведении составил менее 57%. Это один из худших показателей в Нижнем Тагиле. Специалисты нижнетагильского отдела Роспотребнадзора организацию питания в школе 138 оценивают как крайне неудовлетворительную. Традиционно низкий охват горячим питанием – от 70% до 85%, - в школах № 10, 32, 44, 45, 48, 61, 65. В целом, как отмечают специалисты, с сентября по ноябрь наметилась положительная динамика. Число тагильских учеников, питающихся горячими обедами, выросло почти на 2,5%, достигнув показателя в 90%. В целом в Свердловской области он почти на 4% выше, отметили в Роспотребнадзоре.