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Школьное питание проверил Роспотребнадзор. В одной из тагильских школ горячие обеды только у каждого второго ученика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьное питание проверил Роспотребнадзор. В одной из тагильских школ горячие обеды только у каждого второго ученика

21 декабря 2011, 16:47ОбществоАлександра Логинова
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