Ученые нашли доказательства того, что в Антарктиде жили динозавры

Отчет об открытии сотрудники университета в Буэнос-Айресе опубликовали в журнале Naturwissenschaften. Титанозавр — род растительноядных динозавров из подотряда зауроподов, живших в позднем меловом периоде около 70-65 млн лет тому назад. В длину они достигали до 20 метров. До недавнего времени было известно, что они обитали на территории нынешних Азии, Африки, Европы и Южной Америки.

Теперь же ученые получили доказательства их обитания и в Антарктиде. Палеонтологи нашли фрагмент скелета животного, состоящего из части позвонков длиной около 20 см, которые относились к хвосту титанозавра.