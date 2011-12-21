Ученые нашли доказательства того, что в Антарктиде жили динозавры
Группа аргентинских ученых впервые обнаружила в Антарктиде останки гигантского травоядного динозавра — титанозавра, обитавшего около 70 млн лет тому назад. Палеонтологи нашли фрагменты скелета древнего ящера на острове Джеймса Росса у берегов ледяного континента.
Отчет об открытии сотрудники университета в Буэнос-Айресе опубликовали в журнале Naturwissenschaften. Титанозавр — род растительноядных динозавров из подотряда зауроподов, живших в позднем меловом периоде около 70-65 млн лет тому назад. В длину они достигали до 20 метров. До недавнего времени было известно, что они обитали на территории нынешних Азии, Африки, Европы и Южной Америки.
Теперь же ученые получили доказательства их обитания и в Антарктиде. Палеонтологи нашли фрагмент скелета животного, состоящего из части позвонков длиной около 20 см, которые относились к хвосту титанозавра.
Находка позволила ученым сделать вывод, что титанозавры обитали на всех континентах Земли, по крайней мере в конце мелового периода, и часть из них была приспособлена к существованию в условиях холода.
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