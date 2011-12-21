В Нижнем Тагиле стартовала полицейская операция «Игорный бизнес»
21 декабря 2011, 19:59ОбществоАлександра Логинова
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Она стартовала 19-го декабря. Впрочем, как отметили в пресс-службе нижнетагильского управления МВД, охота на организаторов незаконных игр идет регулярно.
Так, 13-го декабря сотрудники ОРЧ по экономической безопасности совместно с прокуратурой накрыли два подпольных игровых салона. Один из них по адресу Огаркова, 2. Другой – на Ильича, 1. И там, и там двери полицейским открывать не хотели. Правоохранителям пришлось взламывать их при помощи гидравлического инструмента. Из зала на Огаркова вывезли 14 игровых автоматов. На Ильича – 5 автоматов и 4 компьютера. Причем, уже вчера подпольную вагонскую игротеку полицейские посетили снова и опять изъяли там 5 автоматов, 4 компьютера, а также систему видеонаблюдения, которой пользовались охранники, чтобы пускать в зал только проверенных игроков.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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