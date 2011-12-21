В новом музее Белгорода можно увидеть раритетные автомобили

Среди экспонируемых автомобилей можно увидеть пятиместный фаэтон1923 года выпуска - WILLIS RNLGHI MODEL 20, а также пятиместный седан1929 года выпуска - DODGE 4S и HUDSON 4D.

Автомобиль WILLISRNLGHI MODEL имеет уникальную историю, так как был выпущен 25 октября1923 года, в день 50 летнего юбилея Джона Виллиса, и принимал участие впраздничном торжестве. Впоследствии, когда Джон Виллис был назначенпервым послом США в Польше, эта же машина принадлежала Американскойдипломатической миссии в Варшаве. Оказавшись в Москве, автомобиль принялучастие в съемках фильмов. В России таких автомобилей около 10 штук.

АвтомобильHUDSON 4D принимал участие в съемках нескольких российскиххудожественных и телевизионных фильмов, в том числе в известном фильме ожизни Колчака.

Как отметили в пресс-службе АСК «Вираж», еще вавтомузее выставлен самодельный вездеход, который собран из различныхчастей машин. В перспективе здесь будут выставлены автомобили участниковралли «Шелковый путь» и марафона «Африка» серии «Париж Дакар».