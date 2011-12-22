«Ё-Авто» нацелилась на участие в «Дакаре»

В «Ё-Авто» также напоминают, что внедорожник OSCar, разработанный SIA «eO», выйдет на старт предстоящего ралли-рейда «Дакар». Энергоустановкой OSCar является сочетание ДВС, генератора и накопителей энергии, а для привода колес используется два электродвигателя.

Планируется, что раллийный «ё-мобиль» выступит в Чемпионате России по ралли-рейдам уже в 2012 году, а еще через год – в «Дакаре». «В его конструкции широко применяются узлы и агрегаты разрабатываемого серийного «ё-мобиля», – добавляют в компании.