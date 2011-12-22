«Ё-Авто» нацелилась на участие в «Дакаре»
22 декабря 2011, 03:00ОбществоРОман БОТов
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Компания «Ё-Авто» объявила о подписании с латвийской SIA «eO», которая специализируется на создании автомобилей для ралли-рейдов, соглашения о сотрудничестве и стратегическом партнерстве в области развития альтернативных видов транспорта в автоспорте. Как сообщает официальный блог компании, в рамках этого соглашения стороны «обмениваются информацией по техническим параметрам автомобилей и ведется совместная работа по формированию требований FIA к раллийным авто с альтернативным приводом».
«Одной из основных задач партнерства стала разработка новой схемы информационной поддержки раллийных соревнований и популяризация автоспорта в России», – отмечается в пресс-релизе.
В «Ё-Авто» также напоминают, что внедорожник OSCar, разработанный SIA «eO», выйдет на старт предстоящего ралли-рейда «Дакар». Энергоустановкой OSCar является сочетание ДВС, генератора и накопителей энергии, а для привода колес используется два электродвигателя.
Планируется, что раллийный «ё-мобиль» выступит в Чемпионате России по ралли-рейдам уже в 2012 году, а еще через год – в «Дакаре». «В его конструкции широко применяются узлы и агрегаты разрабатываемого серийного «ё-мобиля», – добавляют в компании.
Алексей Гусев
Фото: «Ё-Авто»
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