Юбилейный Yamaha YZF-R125 доехал до дилеров
У европейских дилеров Yamaha Motor появился в продаже юбилейный мотоцикл YZF-R125. Это байк в юбилейной, преимущественно белой, раскраске в честь 50-летия бренда.
Ранее в подобном виде уже выходили мотоциклы R1, R6, FZ8, R125 и скутер Xerox. Теперь вот настал черед спортбайка YZF-R125.
При этом несмотря на то, что мотоцикл отличается от стандартной версии исключительно юбилейным цветовым решением, стоит он дороже – например, на британском рынке, 4 500 фунтов стерлингов вместо 4 300 фунтов за обычный вариант.
Объем мотора байка – 124,7сс. Диаметр цилиндра – 52мм. Ход поршня – 58,6мм. Степень сжатия – 11,2. Максимальная мощность – 15 л.с. при 9 000 об./мин. Максимальный крутящий момент – 12,24 Нм при 8 000 об./мин. Ход подвески – 130мм спереди и 125мм сзади. Тормоза дисковые, спереди диаметром 292мм, сзади диаметром 230мм. Габариты: длина 2015мм, ширина 660мм, высота 970мм. Высота сиденья – 818мм. Колесная база – 1355мм. Дорожный просвет – 155мм. Снаряженный вес – 138 кг. Бак – 13,8 литра. Официальная цена на итальянском рынке – 4 240 евро. На российском рынке мотоцикл почему-то официально не представлен.