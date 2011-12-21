Юбилейный Yamaha YZF-R125 доехал до дилеров

Ранее в подобном виде уже выходили мотоциклы R1, R6, FZ8, R125 и скутер Xerox. Теперь вот настал черед спортбайка YZF-R125.

При этом несмотря на то, что мотоцикл отличается от стандартной версии исключительно юбилейным цветовым решением, стоит он дороже – например, на британском рынке, 4 500 фунтов стерлингов вместо 4 300 фунтов за обычный вариант.