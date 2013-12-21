Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В новогодних санях тагильчанам теперь так просто не прокатиться - официальные планы на Новый год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В новогодних санях тагильчанам теперь так просто не прокатиться - официальные планы на Новый год

21 декабря 2013, 08:35Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»