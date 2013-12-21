В новогодних санях тагильчанам теперь так просто не прокатиться - официальные планы на Новый год

Так, всего в Новый год пройдет 664 праздничных мероприятия (в период с 30 декабря по 9 января), и это только официально. Причем все культурно-массовые учреждения готовы с точки зрения пожарной эксплуатации. К слову, безопасность горожан во главе угла.

Мы должны знать, где будут проходить мероприятия, чтобы управление внутренних дел смогло контролировать обстановку на этих объектах Сергей Носов.

Отдельно обсудили обстановку с традиционным катанием тагильчан на лошадях и в гужевых повозках. Стало известно, что маршрут катания на животных не должен проходить через территорию учреждений, относящихся к системе культуры, образования и здравоохранения, а также препятствовать дорожному движению или затруднять его. В соответствии с поручением Главы города представителями УВД будет проработан четкий порядок реагирования на нарушения данного постановления. Об этом говорит и пункт 294 постановления Администрации города № 1450 от 25 июня 2013 года.

Напомним, в прошлые новогодние каникулы в Нижнем Тагиле гужевая повозка попала в ДТП.