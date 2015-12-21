Эксперты: РФ сохраняет второе место в мире по количеству военных самолетов и вертолетов

Россия в конце 2015 года занимает второе место в мире по количеству военных самолетов и вертолетов - в ее распоряжении имеются почти 3,55 тысячи машин, или 7% от всего мирового парка. Это следует из доклада аналитического центра Flight International, посвященного перспективам развития военно-воздушных сил стран мира.

Тройку лидеров, по версии экспертов, замыкает Китай с примерно 2,94 тысячи аппаратов (6%).

Кроме того, крупными парками военных самолетов и вертолетов располагают Индия (порядка 2,09 тысячи машин и 4%), Япония (почти 1,6 тысячи и 3%), Южная Корея (около 1,43 тысячи и 3%). По 2% приходится на долю Франции (более 1,28 тысячи), Египта (около 1,13 тысячи), Турции (свыше 1 тысячи) и КНДР (почти 950 аппаратов).

В общей сложности, по данным Flight International, военно-воздушные силы стран мира по состоянию на конец 2015 года насчитывают 52,1 тысячи самолетов и вертолетов. Таким образом, на долю государств, не вошедших в первую десятку, приходится 22,43 тысячи аппаратов - 43%.