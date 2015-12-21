ФСБ сообщила о депортации екатеринбургского таксиста, увлекавшегося проповедями джихада
Органы госбезопасности сообщили неравнодушным жителям Екатеринбурга о том, что водитель такси, замеченный пассажирами в прослушивании аудиоматериалов экстремистского характера, будет депортирован из России за нарушение миграционного законодательства. Об этом стало известно из документа, опубликованного в понедельник, 21 декабря.
Как следует из текста, личность водителя была установлена, его проверили сотрудники УФСБ по Свердловской области, однако признаков причастности мужчины к террористическим и экстремистским организациям обнаружено не было.
В связи с имеющимися нарушениями миграционного законодательства судебными органами принято решение о выдворении данного гражданина с территории Российской Федерации, - сообщается в документе.
Отметим, водитель компании такси «Везёт» во время перевозки пассажиров слушал аудиозаписи откровенно экстремистского характера. Аудиозапись, в которой звучали призывы к джихаду, шла на русском языке, об этом стало известно в конце ноября. Водитель рассказывал пассажирам, что поддерживает идею джихада и солидарен с террористами-смертниками.