ФСБ сообщила о депортации екатеринбургского таксиста, увлекавшегося проповедями джихада

Как следует из текста, личность водителя была установлена, его проверили сотрудники УФСБ по Свердловской области, однако признаков причастности мужчины к террористическим и экстремистским организациям обнаружено не было.

В связи с имеющимися нарушениями миграционного законодательства судебными органами принято решение о выдворении данного гражданина с территории Российской Федерации, - сообщается в документе.