Напоминает северное сияние: из-за резкого похолодания над Екатеринбургом появились световые столбы (ФОТО)

Екатеринбуржцы, которые минувшей ночью не спали, стали свидетелями сияния над городом. Некоторые даже ошибочно подумали, что увидели северное сияние. Однако на самом деле это не так.

Происходит вот что: из-за резкого похолодания в атмосфере возникают маленькие кристаллики льда. В этих кристаллах отразился свет городских фонарей, и поэтому получились такие световые столбы. Наиболее ярко и заметно это явление при сильных заморозках, когда около -30 градусов по Цельсию и ниже, но и при более высоких температурах оно возникает, как мы могли видеть сегодня ночью, – ранее рассказывал E1.RU инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По другой версии, подобное свечение может появиться в небе из-за колебаний магнитного поля Земли.

Из-за этих изменений верхние слои атмосферы насыщаются ионами – они-то и светятся. Сейчас они возникают не только в приполярных районах, но, как говорят учёные, такая активность идёт на убыль, – объясняла E1.RU природу полярного сияния главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.