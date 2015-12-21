Уралвагонзавод – лидер в области ГО Нижнего Тагила

Диплом за первое место и переходящий кубок главному инженеру предприятия Юрию Шаньгину вручили начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Нижний Тагил Андрей Жбанов и заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров.

Второе место досталось АО «Уралкриомаш», предприятию, входящему в группу компаний УВЗ.

Награждение прошло в рамках учебно-методического сбора по подведению итогов работы нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2015 году и задачам на 2016 год. В нем принял участие руководящий состав ГО и ЧС области – заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области полковник Евгений Шабалин, заместитель Департамента общественной безопасности Свердловской области Александр Клешнин.

В своем итоговом докладе начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Нижний Тагил Андрей Жбанов подчеркнул, что в ходе проведения учений на высоком уровне была развернута станция специальной обработки одежды Уралвагонзавода. Кроме того, он отметил, что в текущем году сборный эвакуационный пункт УВЗ признан одним из лучших. Традиционно на высоком методическом уровне прошли комплексные учения на предприятии.

На Уралвагонзаводе в соответствии с рекомендациями Минпромторга РФ в 2015 году приказом генерального директора разработаны паспорта безопасности для опасных производственных объектов. Налажена работа в каждом подразделении по организации и проведению учебных тренировок с персоналом по действиям при возникновении ЧС террористического характера. Такие учения проходят не менее двух раз в год. В октябре 2015 года проведено комплексное учение по порядку действий органов управления и персонала ДК имени И.В. Окунева при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.

В настоящее время осуществляется обследование объектов спорта и установление их категорийности. В 2016 году планируется приступить к разработке паспортов безопасности объектов культуры и объектов Министерства здравоохранения РФ.