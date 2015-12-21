В интернете запустился сайт, где русские и украинцы могут обменяться добрыми словами
21 декабря 2015, 10:10ОбществоАнастасия Б.
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Пользователям из России и Украины предложили написать друг другу добрые слова на сайте we-are-one.ru. За первые дни работы проекта на нем оставили более тысячи сообщений.
Этот сайт создан для того, чтобы наладить диалог между нами и обменяться добрыми словами, вопреки всему, что происходит на межгосударственном уровне, — говорится на главной странице.
Оставить сообщение на сайте может каждый, указав свое имя и «сторону». Сообщения, содержащие обвинения, оскорбления или «политическую риторику» (включая имена политиков) опубликованы не будут. За первые дни работы на сайте оставили более тысячи сообщений.
Авторы проекта решили себя не называть. По их словам, начинание — некоммерческое. На сайте есть возможность оставить денежное пожертвование, которое пойдет на техническую поддержку сайта, внедрение новых функций, а также «рекламно-информационную деятельность».
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