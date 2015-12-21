Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Нижнем Тагиле состоялось первое заседание Экспертного Совета по вопросам профилактики подростковой преступности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Нижнем Тагиле состоялось первое заседание Экспертного Совета по вопросам профилактики подростковой преступности

21 декабря 2015, 13:05ОбществоАнастасия Б.
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»