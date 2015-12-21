В Нижнем Тагиле состоялось первое заседание Экспертного Совета по вопросам профилактики подростковой преступности

Накануне в Нижнем Тагиле состоялось первое выездное заседание Экспертного Совета, в который входят ученые, представители ветеранского движения, старшие офицеры и прежние руководители милиции, которые ранее возглавляли подразделения по делам несовершеннолетних Свердловской области. Цель такого выездного заседания – сделать работу ПДН более эффективной, а также оказать содействие органам внутренних дел в деле снижения детской и подростковой преступности. В общей сложности на сегодня в этой структуре насчитывается около 20 экспертов.

Создался Экспертный Совет при совете ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Свердловской области по инициативе бывшего начальника ПДН Свердловской области, полковника милиции в отставке, а ныне кандидата педагогических наук Раисы Офсеевны Фирсовой, которая не понаслышке знает, что такое работа с трудными подростками.

За « круглым столом» собрались как инспекторы, так и руководители подразделений по делам несовершеннолетних совместно с представителями Экспертного Совета. Специалисты попытались систематизировать свои знания и жизненный опыт, передать это молодым сотрудникам, то есть тем, кто сегодня «на земле» выполняет важную миссию – работает с детьми. Не остались в стороне и вопросы по налаживанию эффективной профилактики, вопросы по разработке методической документации и обучению молодых сотрудников.

Раиса Офсеевна отметила:

На основании сегодняшних обсуждений члены Экспертного Совета сформируют предложения в план совместной работы ГУ МВД России по Свердловской области и совета ветеранов с конкретными мероприятиями, которые можно абсолютно реально воплотить в жизнь, где также будет активно участвовать общественный совет Главка. Это первый шаг, который поможет изменить положение дел в лучшую сторону.

В свою очередь начальник отделения по дела несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Татьяна Пинаева, поблагодарив присутствующих за теплую встречу, добавила:

Самое главное, что вы все в здравии. Если вы будете в здравии, значит, вы будете рядом с нами. А это говорит об одном – нам еще будет, откуда черпать силы, знания, профессионализм и бесценный опыт. Спасибо Вам за помощь!