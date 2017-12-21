140 объектов культуры проверены Роспотребнадзором в преддверии Нового года

В преддверии Нового года сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в отношении более 140 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые работают в сфере досуга.

В Свердловской области, по данным Роспотребнадзора, 450 объектов будут задействованы при праздновании новогодних мероприятий.



В ходе контрольных визитов в дома культуры, парки, центры, на стадионы и другие объекты сотрудники ведомства собрали пробы воды, продуктов, подарков, а также сделали замеры освещенности и других параметров.

По результатам проверок в адрес всех задействованных субъектов были направлены рекомендации по устранению недостатков. К примеру, между представлениями следует делать перерыв для проветривания помещения. Также нельзя допускать на мероприятия детей и взрослых с признаками инфекции.





Свердловчанам сотрудники Роспотребнадзора советуют не посещать новогодние ёлки при наличии у них инфекций, чтобы не подвергать риску взрослых и детей, сообщили в пресс-службе ведомства.