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Новости Нижнего Тагила

140 объектов культуры проверены Роспотребнадзором в преддверии Нового года

21 декабря 2017, 07:00Добавить новость
город,культура,нарушение,Новый год,праздник,проверка,Роспотребнадзор,Свердловская область
В преддверии Нового года сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в отношении более 140 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые работают в сфере досуга.

В Свердловской области, по данным Роспотребнадзора, 450 объектов будут задействованы при праздновании новогодних мероприятий. 

В ходе контрольных визитов в дома культуры, парки, центры, на стадионы и другие объекты сотрудники ведомства собрали пробы воды, продуктов, подарков, а также сделали замеры освещенности и других параметров.

 

По результатам проверок в адрес всех задействованных субъектов были направлены рекомендации по устранению недостатков. К примеру, между представлениями следует делать перерыв для проветривания помещения. Также нельзя допускать на мероприятия детей и взрослых с признаками инфекции.

Свердловчанам сотрудники Роспотребнадзора советуют не посещать новогодние ёлки при наличии у них инфекций, чтобы не подвергать риску взрослых и детей, сообщили в пресс-службе ведомства.

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