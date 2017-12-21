Дело об обманутых дольщиках из Екатеринбурга передано в суд

Действующим лицом уголовного производства является 44-летний предприниматель. Его обвиняют в присвоении денежных средств.



Будучи учредителем фирмы застройщика, в период с 2011 по 2016 год он занимался всеми основными вопросами, в том числе связанными с деньгами. Дольщиков он привлекал масштабными рекламными кампаниями на телевидении и в интернете.



За 5 лет «строительства» он перевел на свой счёт около 30 миллионов рублей, принадлежащих дольщикам, тем самым присвоив средства, уверены следователи. До сих пор жилье в эксплуатацию сдано не было.



В ходе расследования были выявлены факты, подтверждающие вину предпринимателя. Уголовное дело по факту мошенничества и хищения средств в особо крупном размере сыщики передали в суд, рассказал полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.