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Новости Нижнего Тагила

Дело об обманутых дольщиках из Екатеринбурга передано в суд

21 декабря 2017, 07:30Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,мошенничество,проверка,Россия,Свердловская область,суд
В Свердловской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, при котором пострадали дольщики. Накануне материалы были направлены в суд.

Действующим лицом уголовного производства является 44-летний предприниматель. Его обвиняют в присвоении денежных средств.

Будучи учредителем фирмы застройщика, в период с 2011 по 2016 год он занимался всеми основными вопросами, в том числе связанными с деньгами. Дольщиков он привлекал масштабными рекламными кампаниями на телевидении и в интернете. 

За 5 лет «строительства» он перевел на свой счёт около 30 миллионов рублей, принадлежащих дольщикам, тем самым присвоив средства, уверены следователи. До сих пор жилье в эксплуатацию сдано не было.


В ходе расследования были выявлены факты, подтверждающие вину предпринимателя. Уголовное дело по факту мошенничества и хищения средств в особо крупном размере сыщики передали в суд, рассказал полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

 
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