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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка и работник тагильского предприятия стали жертвами мошенников

21 декабря 2017, 08:30Добавить новость
город,деньги,мошенничество,Нижний Тагил,пенсионеры,полиция,проверка,происшествие,Свердловская область
Двое жителей Нижнего Тагила стали жертвами мошенников. Доверчивые горожане перечислили значительные денежные суммы неизвестным лицам при различных обстоятельствах.

Первой пострадавшей стала 78-летняя пенсионерка, которой мошенники пообещали компенсировать расходы на некогда приобретенные ею БАДы. Они уверяли, что партия попалась некачественная, поэтому поставщик решил компенсировать ущерб своим клиентам. Однако, прежде чем деньги поступили бы женщине на счёт, она должна была оплатить комиссию в размере 8 процентов. В денежном эквиваленте для неё эта сумма составила 35 000 рублей. Женщина произвела оплату, но обещанных денег не получила.

Другой случай произошел с 44-летним работником одного из крупных предприятий города. Он намеревался приобрести автомобиль по выгодным условиям, объявление о продаже которого нашёл в интернете. Лже-продавец попросил мужчину перечислить на счёт 70 000 рублей, чтобы машина досталась именно тагильчанину. После сделки продавец перестал выходить на связь.

В обоих случаях полицейские возбудили уголовные дела по фактам мошенничества. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

 
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