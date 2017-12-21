Пенсионерка и работник тагильского предприятия стали жертвами мошенников

Первой пострадавшей стала 78-летняя пенсионерка, которой мошенники пообещали компенсировать расходы на некогда приобретенные ею БАДы. Они уверяли, что партия попалась некачественная, поэтому поставщик решил компенсировать ущерб своим клиентам. Однако, прежде чем деньги поступили бы женщине на счёт, она должна была оплатить комиссию в размере 8 процентов. В денежном эквиваленте для неё эта сумма составила 35 000 рублей. Женщина произвела оплату, но обещанных денег не получила.





Другой случай произошел с 44-летним работником одного из крупных предприятий города. Он намеревался приобрести автомобиль по выгодным условиям, объявление о продаже которого нашёл в интернете. Лже-продавец попросил мужчину перечислить на счёт 70 000 рублей, чтобы машина досталась именно тагильчанину. После сделки продавец перестал выходить на связь.



В обоих случаях полицейские возбудили уголовные дела по фактам мошенничества. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.