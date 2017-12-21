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Новости Нижнего Тагила

Семья из Каменска-Уральского отсудила у УК 150 000 рублей за кипяток в квартире

21 декабря 2017, 09:30Добавить новость
город,жкх,здоровье,Россия,Свердловская область,травма,УК,Управляющие компании,потоп
В Каменске-Уральском семья судилась с УК за компенсацию морального вреда из-за коммунальной аварии, в которой пострадали люди.

В сентябре 2016 года в доме по улице Зои Космодемьянской проводился плановый ремонт стояков. Через три месяца в одной из квартир сорвало трубу, и из неё хлынул кипяток. В квартире в это время находились четверо человек, в том числе маленький ребенок.

Чтобы перекрыть горячую воду, главе семейства пришлось пройти по кипятку через всю комнату. И муж, и жена получили ожоги ног. В тот же день они были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

В ходе экспертизы выяснилось, что в аварии виновата управляющая компания, которая наняла подрядчика для исполнения работ.

Представители управляющей организации добровольно возместили ущерб и затраты пострадавших на поездки в медучреждения. Однако УК отказалась компенсировать моральный ущерб. Семейству пришлось обращаться в суд.

По итогам заседания суд взыскал в пользу отца семейства 70 тысяч рублей, а также назначил 35 тысяч рублей штрафа. В пользу его супруги назначили 30 тысяч рублей и 15 тысяч рублей штрафа. Всего суд обязал выплатить пострадавшим 150 тысяч рублей, передает «Областная газета».

 
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