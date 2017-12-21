Семья из Каменска-Уральского отсудила у УК 150 000 рублей за кипяток в квартире

В сентябре 2016 года в доме по улице Зои Космодемьянской проводился плановый ремонт стояков. Через три месяца в одной из квартир сорвало трубу, и из неё хлынул кипяток. В квартире в это время находились четверо человек, в том числе маленький ребенок.





Чтобы перекрыть горячую воду, главе семейства пришлось пройти по кипятку через всю комнату. И муж, и жена получили ожоги ног. В тот же день они были вынуждены обратиться за медицинской помощью.





В ходе экспертизы выяснилось, что в аварии виновата управляющая компания, которая наняла подрядчика для исполнения работ.



Представители управляющей организации добровольно возместили ущерб и затраты пострадавших на поездки в медучреждения. Однако УК отказалась компенсировать моральный ущерб. Семейству пришлось обращаться в суд.



По итогам заседания суд взыскал в пользу отца семейства 70 тысяч рублей, а также назначил 35 тысяч рублей штрафа. В пользу его супруги назначили 30 тысяч рублей и 15 тысяч рублей штрафа. Всего суд обязал выплатить пострадавшим 150 тысяч рублей, передает «Областная газета».