107 тысяч человек будут охранять храмы и учреждения Нижнего Тагила в Новый год

В период новогодних праздников в Нижнем Тагиле запланированы 344 мероприятия по антитеррористической защищенности важных объектов и мест массового скопления народа. В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года к обеспечению безопасности тагильчан будут привлечены более 107 тысяч человек.