107 тысяч человек будут охранять храмы и учреждения Нижнего Тагила в Новый год
Сегодня, 16:19ОбществоФото: maxpixel.net
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16 храмов Нижнего Тагила, а также здания учреждений культуры Нижнего Тагила в новогодние праздники будут взяты под усиленную охрану.
Сюжеты: Нижний Тагил
В период новогодних праздников в Нижнем Тагиле запланированы 344 мероприятия по антитеррористической защищенности важных объектов и мест массового скопления народа. В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года к обеспечению безопасности тагильчан будут привлечены более 107 тысяч человек.
10 новогодних городков, 16 храмов и здания учреждений культуры Нижнего Тагила будут находиться под усиленной охраной спецслужб, сообщают представители межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».
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