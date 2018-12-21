204 правонарушения и 2 тонны алкоголя: тагильские полицейские провели рейд «Улица»

Цель рейда – профилактика правонарушений на улицах Нижнего Тагила и обеспечение общественного порядка.

Во время мероприятия полицейские раздавали тагильчанам памятки. В них было указано, что предпринимать, если поступил звонок от телефонных мошенников. Работникам торговли сотрудники полиции напомнили признаки фальшивых купюр.

Во время мероприятия «Улица» зафиксированы 204 административных правонарушения, в числе которых 71 нарушение ПДД. Участникам рейда удалось раскрыть пять преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. В ходе мероприятия также проверили лиц, состоящих на учете. Об этом рассказала начальник отдела участковых и ПДН подполковник полиции Оксана Свиновхова.