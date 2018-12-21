Напавший на полицейского житель Верхней Пышмы 1 год и 1 месяц проведёт в тюрьме
Сегодня, 07:30ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Верхней Пышмы признан виновным в нападении на сотрудника полиции. При попытке задержания он ударил полицейского по лицу. Следующие 1 год и 1 месяц обвиняемый проведёт в колонии строго режима.
14 августа 2018 года наряд полиции прибыл в магазин «Магнит» на улице Дзержинского в Среднеуральске. Согласно поступившей информации, покупатели видели, как трое граждан совершают кражу продуктов.
Правоохранители потребовали у подозреваемых пройти с ними в отделение полиции, но один из мужчин отказался это сделать и после словесной перепалки ударил полицейского по лицу.
20 декабря суд признал жителя Верхней Пышмы виновным и с учётом того, что ранее обвиняемый уже был судим за совершение разбоя, назначил ему наказание в виде 1 год и 1 месяца заключения в колонии строго режима, сообщают «Вечерние Ведомости».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
уголовное деломужчинаобвинительный приговорВерхняя Пышмаколония строгого режиманападение на сотрудника полицииСреднеуральск
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей