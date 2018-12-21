Напавший на полицейского житель Верхней Пышмы 1 год и 1 месяц проведёт в тюрьме

14 августа 2018 года наряд полиции прибыл в магазин «Магнит» на улице Дзержинского в Среднеуральске. Согласно поступившей информации, покупатели видели, как трое граждан совершают кражу продуктов.

Правоохранители потребовали у подозреваемых пройти с ними в отделение полиции, но один из мужчин отказался это сделать и после словесной перепалки ударил полицейского по лицу.