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Напавший на полицейского житель Верхней Пышмы 1 год и 1 месяц проведёт в тюрьме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Напавший на полицейского житель Верхней Пышмы 1 год и 1 месяц проведёт в тюрьме

Сегодня, 07:30ОбществоФото: pixabay.com
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