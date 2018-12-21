Не искали 10 дней: 17-летняя девушка пропала в Екатеринбурге

11 декабря 17-летняя Ольга Неустроева ушла в техникум и не вернулась. Пропажу несовершеннолетней обнаружила инспектор ПДН, которая контролировала семью, стоявшую на учете.

Сотрудники правоохранительных органов патрулируют улицы и торговые центры Екатеринбурга.

Приметы девушки: рост 160 см, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, челка.

Несовершеннолетняя была одета в темно-синюю куртку с меховой оторочкой серого цвета, черные болоньевые брюки, серые кроссовки, черную шапку с бусинами.

Всех, кто видел девушку, полиция просит сообщить по телефонам дежурной части отдела полиции № 11 (343) 356-42-11 либо подразделения ПДН 8-904-54-96-70.