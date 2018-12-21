«Незнайка-путешественник»: новогодняя кампания стартует в Нижнетагильском драмтеатре

22 декабря начинается новогодняя кампания в Нижнетагильском драмтеатре. Юных гостей ждет премьера спектакля «Незнайка-путешественник». За 16 дней артисты сыграют сказку о Незнайке 50 раз. Около 20 тысяч зрителей посетят драмтеатр за новогодние праздники.

Согласно сценарию, Незнайка, Знайка, Ворчун, Пончик, Винтик и Шпунтик строят воздушный шар, чтобы отправиться в путешествие. Но из-за крушения попадают в город девчонок. Приключения Незнайки и его друзей продолжатся один час пять минут.

Перед самим показом гостей ждет интермедия на 40 минут с Дедом Морозом, Снегурочкой, Королевой Севера, Принцем Востока, Чародеем Запада и Феей Жарой, сообщает АН «Между строк».