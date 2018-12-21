«Незнайка-путешественник»: новогодняя кампания стартует в Нижнетагильском драмтеатре
Спектакль «Незнайка-путешественник» будет сыгран в Нижнетагильском драмтеатре 50 раз за новогодние праздники.
22 декабря начинается новогодняя кампания в Нижнетагильском драмтеатре. Юных гостей ждет премьера спектакля «Незнайка-путешественник». За 16 дней артисты сыграют сказку о Незнайке 50 раз. Около 20 тысяч зрителей посетят драмтеатр за новогодние праздники.
Согласно сценарию, Незнайка, Знайка, Ворчун, Пончик, Винтик и Шпунтик строят воздушный шар, чтобы отправиться в путешествие. Но из-за крушения попадают в город девчонок. Приключения Незнайки и его друзей продолжатся один час пять минут.
Перед самим показом гостей ждет интермедия на 40 минут с Дедом Морозом, Снегурочкой, Королевой Севера, Принцем Востока, Чародеем Запада и Феей Жарой, сообщает АН «Между строк».
У этой сказки замечательная мораль - нужно дружить, нельзя ссориться, и девочки - тоже люди, говорит режиссёр спектакля, художественный руководитель драматического театра Игорь Булыгин.
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