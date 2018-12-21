Педагог ДЮЦ «Радуга» из Нижнего Тагил заняла 2 место в конкурсе «Сердце отдаю детям»
Сегодня, 13:32ОбществоФото: upro-ntagil.ru
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Педагогу дополнительного образования из Нижнего Тагила вручили премию губернатора Свердловской области за второе место в региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям».
Сюжеты: Нижний Тагил
13 декабря 2018 года в резиденции губернатора торжественно наградили лауреатов премии губернатора Свердловской области, которая вручается работникам системы образования. Премии вручали 73 педагогам со всего региона по разным номинациям и по различным направлениям образовательных услуг.
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Педагогу дополнительного образования Екатерине Штанько из Детско-юношеского центра «Радуга» вручили премию за второе место в региональном конкурсе «Сердце отдаю детям», сообщает Управление образования Нижнего Тагила.
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