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Новый 2019 год
«Такая вот Петрушка»: театр кукол Нижнего Тагила выпустил арт-журнал для детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Такая вот Петрушка»: театр кукол Нижнего Тагила выпустил арт-журнал для детей

Сегодня, 18:18ОбществоФото: Нижнетагильский театр кукол
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