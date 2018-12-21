«Такая вот Петрушка»: театр кукол Нижнего Тагила выпустил арт-журнал для детей
Сегодня, 18:18ОбществоФото: Нижнетагильский театр кукол
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Театр кукол, который находится в Нижнем Тагиле, выпустил арт-журнал «Такая вот Петрушка» для юных зрителей и их родителей. Первый выпуск номера состоялся в 2016 году, сейчас театральный коллектив решил возобновить работу издания.
Сюжеты: Нижний Тагил
Номер доступен в электронном варианте на сайте театра. Читатели смогут познакомиться с работой учреждения, узнать о подготовке мероприятий. Помимо этого, в журнале раскрывается история создания кукол, легенды театра.
Арт-издание научит юных читателей самостоятельно ставить домашние инсценировки, наносить аквагрим.
На сайте театра появился новый раздел «Журнал», где посетители страницы смогут посмотреть или сказать арт-издание, сообщают представители Нижнетагильского театра кукол.
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