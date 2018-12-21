Учения «Россетей» позитивно скажутся на потребителях

Несмотря на то, что это обозначили как учения, фактически, это первая комплексная подготовка к зиме в России.

«Новые известия» пишут, что двадцать первого декабря, перед праздником, посвященным Дню энергетиков, министр энергетики России Александр Новак объявил во время селекторного совещания в штабе энергетической компании "Россети" о том, что учения закончены. Так, он отметил результативность учений, в рамках которых может быть достигнуто двукратное уменьшение показателей по аварийности на линиях электропередачи. Подобного рода снижение будет обеспечено и по времени на их ликвидацию. Полноформатная работа, выполненная в рамках майских указов Президента России Владимира Путина, а также в достаточно трудных, климатически-нестабильных или сложных регионах России является ничем иным как заботой о гражданах России. Кроме того, это первый в современной истории страны опыт не бумажного, а действительного, комплексного, профессионального подхода к вопросу к подготовке к работе энергетического комплекса в осенне-зимний период.

Отмечается, что в соответствии с учениями компании "Россети", для выполнения двух программ обеспечения безопасного электроснабжения, а именно зачистке и расширению просек, было вырублено, с 22 сентября по 22 декабря, около 73 тысяч деревьев.

Экологам опасаться не стоит, поскольку все 73 тысячи деревьев будут восстановлены, их довысадят весной 2019-го за счет компании "Россети" в соседних лесах и перелесках.

Павел Ливинский отметил, что задачи, которые были поставлены, в настоящий момент были достигнуты, устранено много «узких» мест в электросетях страны. Что касается результатов, будет обеспечено эффективное прохождение всеми компаниями группы «Россети» отопительного сезона. Кроме того, Ливинский поздравил коллег с профессиональным праздником – Днем энергетика.

В заключение согласно подсчетам независимых специалистов, подсчитали, в среднем аварийность в электросетях на тренировочных уменьшена на 30%, а время, затрачиваемое на ликвидацию технологических нарушений в случае их возникновения, снижено на 40%.