«Водоканал» взыщет ущерб от аварии в Нижнем Тагиле с подрядчика «Ростелекома»
ООО «Водоканал-НТ» взыщет расходы на устранение аварии, которая произошла 18 декабря в Нижнем Тагиле на магистральном водоводе, с подрядчика, проводившего работы для «Ростелекома».
На сегодняшний день предприятие «Водоканал-НТ» проводит оценку ущерба от аварии на магистральном водоводе в Нижнем Тагиле.
Во время земляных работ подрядчик ПАО «Ростелеком» повредил трубу. Именно поэтому, по заявлению компании, сумму ущерба будет выплачивать подрядная организация.
«Ростелеком» к аварии отношения не имеет. В связи с этим компания не проводила собственное расследование. Все работы проводил подрядчик, поэтому ущерб будет выплачивать он,сообщил представитель редакции TagilCity.ru представитель компании.
При этом «Ростелеком» название подрядной организации не разглашает.
В ООО «Водоканал-НТ» сообщили в разговоре с TagilCity.ru, что все вопросы об ущербе будут решаться только между компаниями в рабочем порядке.
Напомним, что 18 декабря на магистральном водоводе в Нижнем Тагиле подрядчик, выполнявший земляные работы для «Ростелекома», повредил трубу. В связи с этим в домах жителей был уменьшен напор холодной воды. 19 декабря из-за низкого качества воды по сокращенному дню работали две школы и три детских сада.
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