«Водоканал» взыщет ущерб от аварии в Нижнем Тагиле с подрядчика «Ростелекома»

На сегодняшний день предприятие «Водоканал-НТ» проводит оценку ущерба от аварии на магистральном водоводе в Нижнем Тагиле.

Во время земляных работ подрядчик ПАО «Ростелеком» повредил трубу. Именно поэтому, по заявлению компании, сумму ущерба будет выплачивать подрядная организация.

«Ростелеком» к аварии отношения не имеет. В связи с этим компания не проводила собственное расследование. Все работы проводил подрядчик, поэтому ущерб будет выплачивать он,сообщил представитель редакции TagilCity.ru представитель компании.

При этом «Ростелеком» название подрядной организации не разглашает.

В ООО «Водоканал-НТ» сообщили в разговоре с TagilCity.ru, что все вопросы об ущербе будут решаться только между компаниями в рабочем порядке.