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«Водоканал» взыщет ущерб от аварии в Нижнем Тагиле с подрядчика «Ростелекома»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Водоканал» взыщет ущерб от аварии в Нижнем Тагиле с подрядчика «Ростелекома»

Сегодня, 14:21ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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