Водоколонка установлена у дома семьи инвалидов из Каменска-Уральского по решению суда
Супруги-инвалиды из Каменска-Уральского обратились в прокуратуру из-за бездействия органов местного самоуправления по обустройству водоразборной колонки возле их дома.
Было установлено, что ближайшая водоколонка находилась в 420 метрах от дома, где проживают супруги, хотя по закону она должна находиться в радиусе 100 метров от жилища.
В адрес главы города было внесено представление по устранению нарушений.
Жители города, обратившиеся в прокуратуру, имеют инвалидность первой и третьей группы.
По решению суда комитет по архитектуре и градостроительству Каменска-Уральского обязан в течение девяти месяцев установить водоколонку на расстоянии не более 100 метров от дома инвалидов. Однако в установленный срок решение суда не было исполнено.
После возбуждения исполнительного производства администрация города заключила муниципальный контракт на строительство сети водоснабжения, который на сегодняшний день исполнен, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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