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Водоколонка установлена у дома семьи инвалидов из Каменска-Уральского по решению суда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Wheel bicycle vehicle health sports equipment mountain bike 732815 pxhere.com

Водоколонка установлена у дома семьи инвалидов из Каменска-Уральского по решению суда

Сегодня, 06:00ОбществоФото: pxhere.com
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