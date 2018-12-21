Водоколонка установлена у дома семьи инвалидов из Каменска-Уральского по решению суда

Было установлено, что ближайшая водоколонка находилась в 420 метрах от дома, где проживают супруги, хотя по закону она должна находиться в радиусе 100 метров от жилища.

В адрес главы города было внесено представление по устранению нарушений.

Жители города, обратившиеся в прокуратуру, имеют инвалидность первой и третьей группы.

По решению суда комитет по архитектуре и градостроительству Каменска-Уральского обязан в течение девяти месяцев установить водоколонку на расстоянии не более 100 метров от дома инвалидов. Однако в установленный срок решение суда не было исполнено.