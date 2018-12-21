Заявочный кабинет «ЭКСПО-2025» попросил у Евгения Куйвашева 28 млн рублей за проигрыш
Сегодня, 08:00ОбществоФото: vk.com/expo2025russia
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Члены кабинета, готовившие заявку на право проведения Екатеринбургом выставки «ЭКСПО-2025», предъявили губернатору Свердловской области счёт за свои услуги. Согласно представленной ими информации, стоимость работ они оценили в 28 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Из обозначенных 28 млн рублей на зарплаты, пособия и премии сотрудникам уходит 25,5 млн, в 200 тыс. рублей оценены банковские услуги, 1,6 млн был потрачен на офисные расходы и 700 тыс. рублей на командировки. Документ с полным расчётом понесённых расходов был опубликован на Facebook-странице экс-директора «Спецавтобазы» и бывшего депутата Заксобрания Нафика Фамиева.
Эти средства, как сообщает «ЕТВ», необходимы заявочному кабинету для того, чтобы закончить работу и рассчитаться перед участниками.
Напомним, Екатеринбург дважды проигрывал в борьбе за право проведения международной выставки «ЭКСПО». В последний раз столицу Свердловской области обошла Осака.
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