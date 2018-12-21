Заявочный кабинет «ЭКСПО-2025» попросил у Евгения Куйвашева 28 млн рублей за проигрыш

Из обозначенных 28 млн рублей на зарплаты, пособия и премии сотрудникам уходит 25,5 млн, в 200 тыс. рублей оценены банковские услуги, 1,6 млн был потрачен на офисные расходы и 700 тыс. рублей на командировки. Документ с полным расчётом понесённых расходов был опубликован на Facebook-странице экс-директора «Спецавтобазы» и бывшего депутата Заксобрания Нафика Фамиева.