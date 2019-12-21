Как детей Нижнего Тагила учат выбрасывать мусор

17 декабря в Нижнетагильской станции юных натуралистов наградили победителей экологического квеста «ТБО.NET!», который проходил там же 10 декабря. В соревнованиях приняли участие 53 команды из 36 образовательных учреждений города.
Участникам (школьникам со второго по 11 класс) было необходимо ответить на два-три теоретических вопроса и выполнить одно-два практических задания в каждом из пяти этапов:
1. «ТКО в городе» — на этом этапе школьники отвечали на вопросы о твёрдых коммунальных отходах, их классификации, правилах разделения и способах утилизации. Также учащиеся искали ответы на вопросы: как создать экогород и сделать жизнь в городе экологически безопасной и как жить в городе экологически безопасно и благополучно.
2. «Треш — арт» — здесь школьникам необходимо было подумать о искусстве с использованием ТКО. Назвать виды отходов в скульптурах, а также составить собственное произведение с использованием мусора.
3. «Поставьте на повтор» — на данном этапе было необходимо рассказать о повторном использовании ТКО и их переработке, а также привести примеры. При предъявлении фото с изображением вторичного использования ТКО лично в семье участника или в школе, на этой точке добавлялось пять бонусных баллов.
4. «Разделяй и здравствуй!» — Принципы разделения ТКО. Для Чего? Как? Правила, ошибки, особенности, а также виды ТКО. Способы утилизации и самые нежелательные из них.
5. «ТКО-шка!» — здесь участники проходили эстафеты, особенностью которых было повторное использование некоторых видов отходов.
При регистрации каждая команда сдавала организаторам две фотографии, отражающие их деятельность по распределению, утилизации или вторичному использованию ТБО. А также за дополнительные баллы участники могли сдать пластик и макулатуру.
Призовые места заняли 10 команд: Два третьих места заняла школа 32. Школы 44,80 и 23 по одному. Второе разделили команды школ 44 и 80. Первое место досталось троим: школа 32, 56 и 69.
Спонсорами награждения стали Министерство природы, книжный магазин «Живое слово» и региональный оператор по обращению с ТКО в Свердловской области «Рифей». Представитель «Рифея» лично посетила награждение и вручила детям призы.
Дети большие молодцы, что интересуются экологией и способами ее улучшения. Энтузиазм, с которым они участвовали в игре, говорит о том, что таких ярких, познавательных мероприятий должно быть больше,считают в «Рифее».
Преподаватели команд учеников 80 школы Анна Кривошеева и Марина Чукавина рассказали, что в квесте участвовали впервые, а детям особенно понравился этап «Треш — арт».
Это пятый класс. Их только собрали вместе, поэтому участвуют впервые. Но уже с таким удовольствием. Планируем участвовать в следующих мероприятиях, а также начнём исследовательские проекты,говорит Марина Чукавина.
Заведующая зоологический отделом станции юных натуралистов Любовь Казакова рассказала, что станцию еженедельно посещает порядка 1500 детей и подростков.
Наши дети изучают биологию, экологию, краеведение. Занимаются творчеством с использованием природных материалов и ТКО. Но главное — это исследовательская деятельность. Дети в походно-экспедиционных условиях собирают материал, обрабатывают его и представляют на разного уровня конкурсах,рассказывает Казакова.
За портфолио, которое накапливается у детей (дипломы конкурсов, сборники материалов НПК и научные журналы с их статьями) в некоторых ВУЗах добавляют до 12 баллов к результатам ЕГЭ.
Также, по словам Казаковой, в центре есть живые уголки, выставки где дети изучают растения, геологию и животных.
О значимости станции для экологического воспитания рассказала главный специалист по организации и развитию общего образования города Ирина Гавриленко.
Есть станция юных натуралистов, во всех школах об этом знают, и отправляют туда тех, кто интересуется. Ежегодно их воспитанники занимают призовые места в конкурсах и научно-практических конференцияхговорит Гавриленко.
Помимо этого, специалист отметила, что во всех образовательных учреждениях города есть обязательная программа, в рамках которой формируется экологическая культуры здорового и безопасного образа жизни.
Ведутся отдельные учебные предметы: юный эколог, экология и человек. И они стоят в учебном плане. Ещё в школах проходит всероссийская олимпиада школьников по теме «Экология». В этом году в ней приняли участие 98 обучающихся, заявила Гавриленко.