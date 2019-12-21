Жители частного сектора в Екатеринбурге вышли на митинг против сноса своих домов

Несколько кварталов, где расположены жилые частные дома, попадают в границы проекта планировки и межевания. То есть через несколько лет там могут построить многоэтажные дома. Однако это случится, если проект одобрят. Глава компании, которая занимается документами по застройке, сообщил, что говорить о застройке еще рано.