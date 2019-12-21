Жители частного сектора в Екатеринбурге вышли на митинг против сноса своих домов
Сегодня, 13:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге жители Уралмаша вышли на митинг против сноса своих коттеджей, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Несколько кварталов, где расположены жилые частные дома, попадают в границы проекта планировки и межевания. То есть через несколько лет там могут построить многоэтажные дома. Однако это случится, если проект одобрят. Глава компании, которая занимается документами по застройке, сообщил, что говорить о застройке еще рано.
Ожидается, что митинг соберет около 200 человек.
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