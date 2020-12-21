Названы наиболее подорожавшие в Свердловской области из-за COVID-19 продукты

Названы наиболее подорожавшие в Свердловской области из-за COVID-19 продукты

Вчера, 22:23ОбществоPhoto: pixabay
В магазинах Свердловской области более чем на 20% выросли цены на сахар, гречу и картофель. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Росстата.

С начала ограничительных мер, введенных в регионе 30 марта, на 52,76% вырос в цене килограмм сахара (с 32,66 до 49,89 рубля). На втором месте греча: она выросла в цене на 28% (с 83,76 до 107,09 рубля). После картофель, подорожавший на 24% (с 21,71 до 26,96 рубля). Выросло в цене подсолнечное масло (с 106,36 до 126,06 рубля) и банки мясных консервов (с 136,5 до 152,9 рубля за 350 грамм).

Также есть товары, на которые стоимость во время пандемии коронавируса снизилась: капуста (на 19,7%), репчатый лук (на 14,45%) и пшено (7,13%).

Напомним, стало известно, какие продукты первой необходимости подорожали в Нижнем Тагиле за год: возросла в цене баранина (+88 рублей) и греча, подорожавшая на 38 рублей. После нее идет сыр (+27 рублей), сахар (+23 рубля) и вермишель (+21 рубль).

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