Опрошенные уральцы не готовы ставить прививку от коронавируса ради выхода на работу

Опрошенные жители Свердловской области не готовы ставить вакцину от COVID-19 ради выхода на работу.

Согласно исследованию, которое провело hh.ru, лишь 19% жителей Среднего Урала, которые работают удаленно, согласны поставить прививку от коронавируса, чтобы безопасно ходить в офис. 73% опрошенных откажутся от этого. 23% респондентов предпочтут привиться российской вакциной, 22% — зарубежной, если будет такая возможность. При этом, она должна пройти испытания и подтвердить эффективность. 31% сообщили, что вообще не будут делать прививку, остальные затруднились ответить. 15% опрошенных работающих жителей УрФО сказали, что работодатель проводит тестирование всех сотрудников на коронавирус, 17% — что тестирование проходит выборочно. Чаще всего оно проводится за счёт компании, лишь 13% рассказали, что тестируются за свой счет. Только 8% респондентов считают, что прививку от коронавируса безопасно делать до окончания испытаний и подтверждения эффективности, 72% придерживаются обратной точки зрения. Напомним, в Нижний Тагил вакцина от коронавируса «Спутник V» поступила в горбольницы №1, №4, а также в Демидовскую городскую больницу. В Нижний Тагил сегодня поступило еще 180 доз вакцины от COVID-19

