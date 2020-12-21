Пациенты пожаловались Путину на дефицит 42 редких лекарственных препаратов

Пациенты пожаловались Путину на дефицит 42 редких лекарственных препаратов

Сегодня, 13:02ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Всероссийский союз пациентов направил президенту РФ Владимиру Путину обращение от лица 20 пациентских объединений. В нем перечислены 42 редких лекарственных препарата, предназначенных для лечения хронических заболеваний.

Причиной нехватки называется то, что они вошли в рекомендации по терапии пациентов, заболевших коронавирусом. В связи с этим наблюдается повышенный спрос на них, пишут «Новые известия».

Как сообщили «Известия» в организации уверены, что должно быть повышено финансирование, увеличено производство, а также изменен механизм регулирования предельной стоимости лекарств из списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Сопредседатель ВСП Юлий Жулев заявил, что в ряже случаев ответы от профильных НКО организация не получила, либо в них было указано, что проблемы нет.

В списке дефицитных препаратов значатся жизненно важные, предназначенные для лечения онкологии и муковисцидоза, для пациентов с рассеянным склерозом, ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом и другие.

В ВСП отметили, что проблемы с доступностью препаратов обострились с сентября 2020 года. Жулев рассказал, что это связано с тем, что распределение препаратов осуществляется еще и на тех, кто болеет коронавирусом. Прежде всего, это касается антибиотиков.

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