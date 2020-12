Размер госдолга Хабаровского края сократился на 4,5 млрд рублей при Дегтяреве

Министерство финансов России раскрыло новую статистику по объемам госдолга регионов страны. За полугодовой период Хабаровскому краю удалось сократить размер своей долговой нагрузки на 4,5 миллиарда рублей.

Ранее Хабаровскому краю отводилось первое место в рейтинге самых крупнейших должников среди всех регионов ДФО. Уменьшить показатель получилось после прихода новых руководителей во главе с Михаилом Дегтяревым. Регион смог избавиться от выплаты бюджетных кредитов в размере более одного миллиарда рублей и сохранить в результате 200 миллионов рублей на обслуживании госдолга, пишет Transsibinfo. В начале этого года сумма госдолга Хабаровского края достигла рекордных значений в 59,5 миллиарда рублей. По итогам исследования в январе – сентябре 2020 года регион находился на 70-м месте по объемам долговой нагрузки. Сумма госдолга в Хабаровском крае начала наращиваться с 2012 года, сразу после майских указов президента. На цели их исполнения федеральным бюджетом было выделено для ДФО 53 миллиарда рублей, еще 130 миллиардов рублей предоставила краевая казна. По этой причине доходы местного бюджета значительно уменьшились, в связи с этим администрация края с тогдашним руководителем Вячеславом Шпортом была вынуждена пойти на наращивание расходной части бюджета. Правительство решило взять займы, в том числе и у коммерческих банков. Крупные расходы на обслуживание госдолга вынудили регион экономить на других направлениях. Кроме всего, большой госдолг мог выступить причиной введения «внешнего управления», и тогда у Хабаровского края была бы отнята возможность развития и самостоятельного распоряжения своим бюджетом. Экс-руководитель края Сергей Фургал называл уменьшение объемов госдолга одной из своих приоритетных задач. Но в течение неполных двух лет его работы в крае показатель вырос почти на 10 миллиардов рублей. Новое правительство региона приступило к активной работе с федеральным центром, благодаря чему менее чем за полгода госдолг был уменьшен на 4,5 миллиарда рублей. На это повлияла огромная работа врио губернатора.

