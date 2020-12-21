Смерть на УВЗ и срок для убийцы мальчика. Итоги дня в Свердловской области

Прокуратура запросила 10 лет колонии для Александра Борисова, которого обвиняют в убийстве восьмилетнего мальчика из Нижнего Тагила. Сегодня в Свердловском облсуде прошли прения сторон. Представитель обвинения заявила, что Борисов специально вводит суд в заблуждение, искажая информацию о возрасте и именах детей. Кроме того, она отметила, что он давал неправдивые показания относительно мощности оружия и отрицал, что был пьян. Прокурор отметила, что обвиняемый сам предложил стрелять подростку, который после попал в ребенка. Также сегодня были допрошены психологи и педагог. Они рассказали, что у стрелявшего мальчика есть отставание в развитии, поэтому он не мог осознавать результаты своих действий. В завершение прений прокуратура попросила приговорить Борисова к десяти годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Сам обвиняемый заявил, что считает убийство несчастным случаем. Приговор будет оглашен 30 декабря. Трагическое происшествие случилось в августе 2019 года в поселке «Ольховка» в Нижнем Тагиле. Александр Борисов, его товарищ и 14-летний подросток стреляли из пневматического оружия по пустым банкам. Одна из пуль попала в голову мальчика, который находился рядом. Он скончался не приходя в сознание в январе 2021 года.