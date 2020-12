Смерть на УВЗ и срок для убийцы мальчика. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 21 декабря в Свердловской области.

Врачи медучреждений Свердловской области назвали причины, по которым стали чаще умирать врачи. Анестезиолог-реаниматолог предположил, что вирус мог измениться, потому что пациенты поступают в более тяжелом состоянии, а терапия на них действует менее эффективно. Возможно, вирус адаптировался к лекарственным препаратам. Несколько докторов отметили, что медики часто пытаются лечить себя самостоятельно. Они не обращаются за помощью, хотя не всегда получается объективно оценить свое состояние. Врач-терапевт, который принимает пациентов с COVID-19, обратил внимание на то, что у медперсонала наблюдается усталость от работы, поэтому они могут нарушать технику безопасности. По его словам, многие работают в «красной зоне» дольше положенного времени, что тоже приводит к стрессу. Он отметил, что во вторую волну коронавируса намного снизилось качество средств индивидуальной защиты. Свердловские медики объяснили причины участившихся смертей от COVID-19 среди врачей Прокуратура запросила 10 лет колонии для Александра Борисова, которого обвиняют в убийстве восьмилетнего мальчика из Нижнего Тагила. Сегодня в Свердловском облсуде прошли прения сторон. Представитель обвинения заявила, что Борисов специально вводит суд в заблуждение, искажая информацию о возрасте и именах детей. Кроме того, она отметила, что он давал неправдивые показания относительно мощности оружия и отрицал, что был пьян. Прокурор отметила, что обвиняемый сам предложил стрелять подростку, который после попал в ребенка. Также сегодня были допрошены психологи и педагог. Они рассказали, что у стрелявшего мальчика есть отставание в развитии, поэтому он не мог осознавать результаты своих действий. В завершение прений прокуратура попросила приговорить Борисова к десяти годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Сам обвиняемый заявил, что считает убийство несчастным случаем. Приговор будет оглашен 30 декабря. Трагическое происшествие случилось в августе 2019 года в поселке «Ольховка» в Нижнем Тагиле. Александр Борисов, его товарищ и 14-летний подросток стреляли из пневматического оружия по пустым банкам. Одна из пуль попала в голову мальчика, который находился рядом. Он скончался не приходя в сознание в январе 2021 года. Для обвиняемого в убийстве 8-летнего мальчика тагильчанина запрошено 10 лет тюрьмы На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле под прессом погиб рабочий. Трагическое происшествие произошло 14 декабря, погибшему было 47 лет. По словам выступающего за права работников, он залез в пресс-штамп, чтобы отремонтировать его. При этом мужчина предварительно отключил его. По версии следствия, оборудование сработало из-за старости и насмерть придавило мужчину. Отмечается, что погибший был опытным сотрудником и не мог совершить ошибку, однако его родные считают, что кто-то включил пресс. В Следственном комитете заявили, что происшествие не носит криминального характера, это производственная травма. В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» рабочий погиб под прессом Для мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в правительстве Свердловской области создана новая должность заместителя губернатора. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев 18 декабря. Согласно ему, количество членов правительства увеличено с 27 до 28 человек. СМИ сообщают, что по словам источника, пост, который занимала министр финансов Галина Кулаченко будет поделен на два: заместителя губернатора и министра финансов. Возможно, первую займет Высокинский, а вторую — один из заместителей Кулаченко. Также сегодня первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов был официально назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. Инсайдеры предполагают, что в дальнейшем он займет пост главы города. Znak: в Свердловском правительстве для Высокинского создана новая должность

