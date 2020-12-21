Стало известно, будут ли учиться школьники на дистанте после Нового года

Стало известно, будут ли учиться школьники на дистанте после Нового года

Сегодня, 21:32ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Стало известно, в каком режиме будут работать образовательные учреждения в следующем году.

Решение, по словам замглавы города по социальной политике Валерия Сурова, будет принято на губернаторском штабе. На данный момент планируется, что все образовательные учреждения будут функционировать в обычном режиме и в полном составе.

Но режим работы будет, допустим, две недели они учатся в образовательном учреждении, затем на одну-две уходят на дистанционку,рассказал ТК «Телекон» Валерий Суров.

Теперь ожидаются официальные документы, которые помогут регламентировать работу.

Напомним, в Нижнем Тагиле из-за пандемии COVID-19 отменили смены во всех загородных оздоровительных лагерях.

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