Стало известно, будут ли учиться школьники на дистанте после Нового года

Стало известно, в каком режиме будут работать образовательные учреждения в следующем году.

Решение, по словам замглавы города по социальной политике Валерия Сурова, будет принято на губернаторском штабе. На данный момент планируется, что все образовательные учреждения будут функционировать в обычном режиме и в полном составе. Но режим работы будет, допустим, две недели они учатся в образовательном учреждении, затем на одну-две уходят на дистанционку,рассказал ТК «Телекон» Валерий Суров. Теперь ожидаются официальные документы, которые помогут регламентировать работу. Напомним, в Нижнем Тагиле из-за пандемии COVID-19 отменили смены во всех загородных оздоровительных лагерях. В тагильских загородных оздоровительных лагерях из-за COVID-19 не будет зимних смен

