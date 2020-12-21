Стало известно, будут ли учиться школьники на дистанте после Нового года

Решение, по словам замглавы города по социальной политике Валерия Сурова, будет принято на губернаторском штабе. На данный момент планируется, что все образовательные учреждения будут функционировать в обычном режиме и в полном составе.
Но режим работы будет, допустим, две недели они учатся в образовательном учреждении, затем на одну-две уходят на дистанционку,рассказал ТК «Телекон» Валерий Суров.
Теперь ожидаются официальные документы, которые помогут регламентировать работу.
Напомним, в Нижнем Тагиле из-за пандемии COVID-19 отменили смены во всех загородных оздоровительных лагерях.