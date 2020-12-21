Свердловчанин попал под суд за покупку цветочных букетов на «фальшивки»

Свердловчанин попал под суд за покупку цветочных букетов на «фальшивки»

Сегодня, 13:21ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области в суд направлено дело мужчины, которого обвиняют в сбыте поддельных денег.

Фигурантом уголовного дела является мужчина из Первоуральска, 1993 года рождения. Его обвиняют в том, что в августе 2020 года он реализовал пять поддельных банковских купюр достоинством пять тысяч рублей каждая.

Все фальшивки он реализовывал в цветочных павильонах города, в которых отсутствовали устройства по проверке купюр на подлинность. Обвиняемый в течение нескольких дней купил четыре букета цветов по 600 рублей. Один из них подарил своей знакомой девушке, другие три — отдал друзьям.

Когда хозяйка торговых точек хотела положить деньги на карту, банкомат выявил подделки. Просмотрев съемки с видеокамер, предприниматель поняла, кто сбывал фальшивки и обратилась в правоохранительные органы.

При попытке сбыта очередной купюры, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции по борьбе с экономическими преступлениями. Ранее он уже имел криминальный опыт.

В 2009 году суд Первоуральска признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Однако тогда юному «Казанове» повезло, на первый раз его не стали реально лишать свободы, избрав в качестве наказания условную меру сроком на три года. Теперь визита в казенный дом скорее всего не избежать,пояснил руководитель пресс-службы регионального ведомства полиции Валерий Горелых.

На данный момент собрана достаточная доказательственная база о причастности обвиняемого к пяти фактам сбыта фальшивых купюр, проведены экспертизы, допрошены свидетели. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге был задержан мужчина, который расплатился с администратором гостиницы «билетом банка приколов».

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