Свердловские медики объяснили причины участившихся смертей от COVID-19 среди врачей

Свердловские медики объяснили причины участившихся смертей от COVID-19 среди врачей

Сегодня, 14:35ОбществоPhoto: pixabay.com
Медики больниц Свердловской области назвали причины, из-за которых стали чаще умирать уральские врачи.

Анестезиолог-реаниматолог, предположил, что вирус изменился, так как больные поступают в более тяжелом состоянии и терапия на них действует менее эффективно.

Мы все ощутили, что вторая волна мощнее. Весной и летом очень много людей переболело, по логике — должно быть полегче, если появилась хоть какая-то иммунная прослойка, но нет, вторая волна как катком прокатилась по всем нам,рассказал он E1.

Он также предположил, что возможно, вирус адаптировался к лекарствам. В общем числе летальных случаев стало больше смертей среди медицинских работников.

Еще несколько докторов отметили, что врачи часто пытаются лечить себя самостоятельно и не обращаются за помощью. Однако не всегда получается объективно оценить состояние.

Врач-терапевт, принимающий пациентов с коронавирусом обратил внимание и на то, что у врачей есть усталость от работы, в связи с чем они могут нарушать технику безопасности. Кроме того, по словам терапевта, страх перед инфекцией притупляется, так как нельзя бояться все время одинаково.

Также он добавляет, что многие работают в «красной зоне» дольше положенного, отсюда возникает стресс, копится усталость.

Руководство больниц стремится снизить количество контактных врачей и, условно, из 100 человек в «красную» зону выводит 20. Можно было бы взять больше медиков, чтобы они работали по 6 часов и успевали отдыхать, но они работают по 8 часов в «красной» зоне без выходных, говорит терапевт.

Также врач упомянул и качество средств защиты. По его словам, снабжение по сравнению с первой волной стало хуже, а руководство больниц, стремясь сэкономить, закупает некачественные СИЗы.

Напомним, в октябре был установлен рекорд по смертности в Свердловской области. По данным Росстата, за месяц от коронавируса скончались 637 человек, а общее число достигло 5918 человек, что на тысячу больше прошлого года.

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