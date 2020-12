Сегодня утром жителям Нижнего Тагила стали приходить на карту выплаты на детей, которые обещал президент РФ Владимир Путин.

О том, что семьи с детьми до семи лет получат выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка глава государства заявил в конце ежегодной пресс-конференции, которая прошла 17 декабря. Он назвал это «скромным подарком» к Новому году от государства. Напомним, в 2021 году в России будут продлены выплаты выплаты на детей от нуля до полутора лет, от полутора до трех лет и от трех до семи лет. Получить их могут семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семьям с детьми в 2021 году

Related news: Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семьям с детьми в 2021 году

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter