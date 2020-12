В Нижнем тагиле до конца новогодних праздников введен особый противопожарный режим

В Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 10 января.

Такие меры позволят властям и надзорным органам установить дополнительный контроль за местами массового пребывания граждан. Для пресечения деятельности незаконных пунктов продажи пиротехники расширили полномочия инспекторов пожарного надзора. Нарушителям грозят серьезные штрафы, сообщает «Областная газета». Также в этот период будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением. Напомним, 16 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание, на котором дал поручения по обеспечению безопасности граждан в новогодние праздники. Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность свердловчан в новогодние праздники

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter