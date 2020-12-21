В Нижнем тагиле до конца новогодних праздников введен особый противопожарный режим

В Нижнем тагиле до конца новогодних праздников введен особый противопожарный режим

Сегодня, 09:46ОбществоPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 10 января.

Такие меры позволят властям и надзорным органам установить дополнительный контроль за местами массового пребывания граждан.

Для пресечения деятельности незаконных пунктов продажи пиротехники расширили полномочия инспекторов пожарного надзора. Нарушителям грозят серьезные штрафы, сообщает «Областная газета».

Также в этот период будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением.

Напомним, 16 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание, на котором дал поручения по обеспечению безопасности граждан в новогодние праздники.

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