В Нижнем тагиле до конца новогодних праздников введен особый противопожарный режим

Такие меры позволят властям и надзорным органам установить дополнительный контроль за местами массового пребывания граждан.
Для пресечения деятельности незаконных пунктов продажи пиротехники расширили полномочия инспекторов пожарного надзора. Нарушителям грозят серьезные штрафы, сообщает «Областная газета».
Также в этот период будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением.
Напомним, 16 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание, на котором дал поручения по обеспечению безопасности граждан в новогодние праздники.