В Нижнем Тагиле начало работу Всероссийское общественное движение «Волонтеры экологи»

Свердловское отделение организации возглавил депутат молодежного парламента региона Дмитрий Арды.
Избрание состоялось 15 декабря в Нижнем Тагиле на учредительной конференции регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеров экологов».
По словам Арды, организация была учреждена в Москве, съезд проходил с 29 октября по 1 ноября.
Я был делегатом от Свердловской области. Центральный совет рекомендовал мою кандидатуру на должность руководителя регионального отделения и меня назначили координатором в УрФО,рассказал в беседе с TagilCity.ru эколог.
Сейчас экологи устанавливают контейнеры для раздельного сбора пластика, проводит экоигры с раздельным сбором мусора. Одна из основных задач: надзор за соблюдением законодательства в области природоохраны.
Арды является общественным инспектором по охране окружающей среды при Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. Он имеет право фиксировать нарушения в области охраны природы и составлять протоколы общественного инспектора.
Председатель центрального совета движения «Волонтеры экологи» Адам Калиматов отметил, что Свердловская область является одним из перспективных регионов для организации. Сейчас в Нижнем Тагиле уже идет работа по внедрению в городе системы раздельного сбора отходов во дворах.
Также Калиматов пояснил, что на данный момент в региональных отделениях работает около 10 тысяч волонтеров.
При отборе кандидатов рассматривали различные критерии, начиная от общественной деятельности и заканчивая мотивацией человека. На последнем этапе отбора состоялась видеоконференция. Мы стараемся выбирать людей из промышленных центров, где проблема экологии стоит наиболее остро,рассказал председатель движения.
Напомним, в Нижнем Тагиле организация «Волонтеры экологи» уже установила пять контейнеров для раздельного сбора пластика и планирует поставить еще 25.