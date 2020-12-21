В Нижнем Тагиле пойман безработный вор-гастролер по супермаркетам «Магнит»

В Нижнем Тагиле пойман безработный вор-гастролер по супермаркетам «Магнит»

Сегодня, 17:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле безработному жителю Вагонки был вынесен приговор за совершение серии краж из супермаркетов «Магнит» и «Магнит косметик».

Полицейские установили, что за два дня тагильчанин совершил кражи в двух магазинах, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района.

В одном из них он украл восемь коробок с конфетами и кофе, а в другом — 13 наборов косметики. Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей.

Также оказалось, что с августа по декабрь он совершил 13 подобных преступлений во всех районах Нижнего Тагила и других городах Свердловской области — Верхней Салде, Красноуральске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске.

В результате суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы.

За кражи в «Магните» мужчина приговорен к году исправительных работ. При этом в прокуратуре отметили, что наказание может быть заменено реальным сроком из-за рецидива.

Напомним, в середине декабря вора-рецидивиста из Нижнего Тагила приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за кражу велосипеда. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом, однако он не исправился.

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