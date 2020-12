В Нижнем Тагиле пойман безработный вор-гастролер по супермаркетам «Магнит»

В Нижнем Тагиле безработному жителю Вагонки был вынесен приговор за совершение серии краж из супермаркетов «Магнит» и «Магнит косметик».

Полицейские установили, что за два дня тагильчанин совершил кражи в двух магазинах, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района. В одном из них он украл восемь коробок с конфетами и кофе, а в другом — 13 наборов косметики. Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей. Также оказалось, что с августа по декабрь он совершил 13 подобных преступлений во всех районах Нижнего Тагила и других городах Свердловской области — Верхней Салде, Красноуральске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске. В результате суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы. За кражи в «Магните» мужчина приговорен к году исправительных работ. При этом в прокуратуре отметили, что наказание может быть заменено реальным сроком из-за рецидива. Напомним, в середине декабря вора-рецидивиста из Нижнего Тагила приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за кражу велосипеда. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом, однако он не исправился. Тагильский вор-рецидивист получил полгода колонии за кражу велосипеда

