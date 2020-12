19 января в Нижнем Тагиле состоятся Крещенские купания, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Купель будет организована возле клуба моржей, как и в прошлые годы. Массовое купание тагильчан будет разрешено с 00:00 до 22:00. Возле купели организуют пункт обогрева для купающихся и дежурство поисково-спасательной службы, которая будет обеспечивать безопасность на воде. В постановлении администрации говорится, что мероприятие будет проведено с соблюдением противоковидных норм. Напомним, в 2020 году в купели Нижнего Тагила на праздник Крещения окунулись более 500 человек. В Нижнем Тагиле более 500 человек окунулись в купели

