В Нижнем Тагиле запланированы 12,5 млн на проектирование ремонта дорог возле вокзала

В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на проектирование ремонта дорог возле железнодорожного вокзала.

Заказчиком является администрация Нижнего Тагила. Конкурс объявлен 18 декабря, заявки принимаются до 20 января 2021 года. Изначальная сумма контракта составляет 12,5 миллиона рублей. Подрядчик должен будет предоставить проектные работы объекта по капитальному ремонту транспортного узла в границах улиц: проспект Ленина, Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина, Товарный двор муниципального образования город Нижний Тагил в первой очереди проектирования. Согласно техническому заданию, нужно разработать оптимальные конструктивные и инженерно-технические решения при ремонте объекта для повышения пропускной способности и модернизации транспортной инфраструктуры на данном участке. Подрядчик должен предоставить: Проект планировки территории;

Инженерно-геодезические изыскания;

Инженерно-геологические изыскания;

Проектную документацию, в том числе сметную;

Рабочую документацию, в том числе сметную. В проекте организации строительства должна быть предусмотрены установка web-камер для наблюдения за ходом капремонта объекта, мероприятия по условиям жизнедеятельности маломобильных групп населения. Кроме того необходимо учесть ремонт покрытия тротуаров, обеспечение отвода ливневых канализаций, замену бортового камня, восстановление газонов, вырубку деревьев и ремонт остановок общественного транспорта. Также должно учитываться место для установки мемориальной стелы «Нижний Тагил — город трудовой доблести». Подрядчик должен предоставить готовый проект до 31 марта 2021 года. Напомним, в середине сентября в мэрии Нижнего Тагила прошло совещание, на котором назвали возможные варианты реконструкции Привокзальной площади. Там должны установить стелу «Нижний Тагил — город трудовой доблести». В мэрии Нижнего Тагила назвали возможные варианты реконструкции Привокзальной площади

