Вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили замглавы Екатеринбурга

Вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили замглавы Екатеринбурга

Сегодня, 10:38ОбществоPhoto: Официальный сайт губернатора Свердловской области
На аппаратном совещании мэр Екатеринбурга Александр Высокинский представил администрации вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, он назначен его заместителем.

Алексей Валерьевич человек опытный, прошу любить и жаловать, оказывать методическую поддержку,цитирует Высокинского Е1.

По данным источников, Орлов будет назначен на место Александра Ковальчика, который, в свою очередь, возглавит аппарат администрации. Далее Орлов станет мэром Екатеринбурга, а Высокинский перейдёт в администрацию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Высокинский занимал пост главы столицы Урала с 2018 года. В первый год его работы случились протесты в сквере у Театра драмы. В прошлом году у мэра произошло противостояние с думой Екатеринбурга, она хотела ограничить полномочия администрации, а также ужесточила правила отчета главы города.

Напомним, 15 декабря замгубернатора, министр финансов Галина Кулаченко официально заявила о своей отставке.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
Александр ВысокинскийЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы