Вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили замглавы Екатеринбурга

На аппаратном совещании мэр Екатеринбурга Александр Высокинский представил администрации вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, он назначен его заместителем.

Алексей Валерьевич человек опытный, прошу любить и жаловать, оказывать методическую поддержку,цитирует Высокинского Е1. По данным источников, Орлов будет назначен на место Александра Ковальчика, который, в свою очередь, возглавит аппарат администрации. Далее Орлов станет мэром Екатеринбурга, а Высокинский перейдёт в администрацию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Высокинский занимал пост главы столицы Урала с 2018 года. В первый год его работы случились протесты в сквере у Театра драмы. В прошлом году у мэра произошло противостояние с думой Екатеринбурга, она хотела ограничить полномочия администрации, а также ужесточила правила отчета главы города. Напомним, 15 декабря замгубернатора, министр финансов Галина Кулаченко официально заявила о своей отставке. Глава свердловского минфина подала в отставку

