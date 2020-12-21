Вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили замглавы Екатеринбурга

Высокинский занимал пост главы столицы Урала с 2018 года. В первый год его работы случились протесты в сквере у Театра драмы. В прошлом году у мэра произошло противостояние с думой Екатеринбурга, она хотела ограничить полномочия администрации, а также ужесточила правила отчета главы города.