Власти назвали сроки старта вакцинации от коронавируса для пенсионеров

В России власти планируют начать вакцинацию людей старше 60 лет от коронавируса на этой неделе.

Сейчас медики заканчивают клинические испытания этой возрастной группы, пояснил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия-1». По его словам, правительство собирается начать вакцинацию этой категории граждан уже на этой неделе. Кроме того, в вакцинацию планируют привлечь пациентов, больных сахарным диабетом. Соответствующие рекомендации переданы в регионы. Напомним, согласно опросу, только 19% свердловчан согласны поставить вакцину от коронавируса ради выхода на работу. Опрошенные уральцы не готовы ставить прививку от коронавируса ради выхода на работу

Related news: Опрошенные уральцы не готовы ставить прививку от коронавируса ради выхода на работу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter