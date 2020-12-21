Власти назвали сроки старта вакцинации от коронавируса для пенсионеров

Власти назвали сроки старта вакцинации от коронавируса для пенсионеров

Сегодня, 11:55ОбществоPhoto: pixabay.com
В России власти планируют начать вакцинацию людей старше 60 лет от коронавируса на этой неделе.

Сейчас медики заканчивают клинические испытания этой возрастной группы, пояснил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия-1».

По его словам, правительство собирается начать вакцинацию этой категории граждан уже на этой неделе. Кроме того, в вакцинацию планируют привлечь пациентов, больных сахарным диабетом. Соответствующие рекомендации переданы в регионы.

Напомним, согласно опросу, только 19% свердловчан согласны поставить вакцину от коронавируса ради выхода на работу.

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