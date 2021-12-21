Десятилетнюю девочку высадили из трамвая прямо на мороз в Екатеринбурге

Екатеринбургская школьница не смогла доехать до дома после уроков, так как ее высадили из трамвая.

Ребенок сел в трамвай № 18 на остановке «Восточная», но не смогла заплатить за проезд картой — оплата не проходила, хотя, по словам матери девочки, деньги на ней были. Кондуктор трамвая подошла к школьнице и со словами «Нет билета, выходим» потребовала покинуть общественный транспорт. В итоге девочка не стала дожидаться другого трамвая и отправилась домой пешком, находясь где-то в пятнадцати минутах от дома. Мама школьницы намерена написать жалобу в «Трамвайно-троллейбусное управление» областной столицы, сообщает «Инцидент Екатеринбург».

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