Из-за снегопадов и похолодания тагильчанам рекомендуют остаться дома

Из-за снегопадов и похолодания тагильчанам рекомендуют остаться дома
Из-за снегопадов и похолодания тагильчанам рекомендуют остаться дома
Сегодня, 17:38ОбществоФото: pixabay.com
Водителей и пешеходов Нижнего Тагила просят избежать поездок на дальние расстояния из-за ухудшения погодных условий. В ближайшие несколько дней Средний Урал накроют осадки, а столбик термометра местами опустится до отметки в -25 градусов.

Водителей и пешеходов Нижнего Тагила просят быть внимательнее и аккуратнее на дорогах из-за снегопада и похолодания. С таким обращением выступила ГИБДД города.

В ведомстве рекомендуют соотносить цель поездки с возможными рисками — дорожные условия на трассах ухудшились из-за циклона и понижения температуры. Водителям напоминают о дистанции и боковом интервале между машинами, а также о необходимости снижения скорости во время снегопада. В ГИБДД также просят воздержаться от поездок на дальние расстояния при возможности.

Пешеходам в свою очередь рекомендуют помнить, что из-за осадков сокращается видимость, а также увеличивается тормозной путь транспортных средств.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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