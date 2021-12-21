Из-за снегопадов и похолодания тагильчанам рекомендуют остаться дома

Водителей и пешеходов Нижнего Тагила просят быть внимательнее и аккуратнее на дорогах из-за снегопада и похолодания. С таким обращением выступила ГИБДД города.
В ведомстве рекомендуют соотносить цель поездки с возможными рисками — дорожные условия на трассах ухудшились из-за циклона и понижения температуры. Водителям напоминают о дистанции и боковом интервале между машинами, а также о необходимости снижения скорости во время снегопада. В ГИБДД также просят воздержаться от поездок на дальние расстояния при возможности.
Пешеходам в свою очередь рекомендуют помнить, что из-за осадков сокращается видимость, а также увеличивается тормозной путь транспортных средств.