Кладбище в Екатеринбурге предложено расширить за счет «зоны отдыха населения»

Кладбище в Екатеринбурге предложено расширить за счет «зоны отдыха населения»
Кладбище в Екатеринбурге предложено расширить за счет «зоны отдыха населения»
Сегодня, 17:28ОбществоФото: 1MI
Площадь «Западного» кладбища в Екатеринбурге планируют расширить за счет «зоны отдыха населения».

Данное предложение депутатам столицы региона озвучил глава городского департамента архитектуры Алексей Храмов. На данный момент необходимый участок на Старой Сортировке значится в Генплане города как «зона отдыха населения». Для использования участка под расширение кладбища его необходимо из данной категории перевести в «зону иных объектов специального назначения».

Предложение Алексея Храмова нашло поддержку среди депутатов, но финальное решение будет приниматься на заседании екатеринбургской городской думы 28 декабря, сообщает 66.ру.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
гордумакладбищеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы