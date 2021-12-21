Кладбище в Екатеринбурге предложено расширить за счет «зоны отдыха населения»

Данное предложение депутатам столицы региона озвучил глава городского департамента архитектуры Алексей Храмов. На данный момент необходимый участок на Старой Сортировке значится в Генплане города как «зона отдыха населения». Для использования участка под расширение кладбища его необходимо из данной категории перевести в «зону иных объектов специального назначения».