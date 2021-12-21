Мутко: Ставки по ипотеке в новостройках вырастут до 10,2%

По заявлению главы института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталия Мутко, ставки по ипотечным кредитам в новостройках могут повыситься в следующем году до 10-10,2%. Мутко пояснил, что это случится после повышения ключевой ставки Центробанка.

Сейчас ипотечные ставки на новостройки составляют порядка 9,2%, пояснил Мутко. Ставки по кредитам на вторичную недвижимость, отметил он, как правило, выше на 0,25–0,5 процентных пункта. Слова Мутко приводит 360tv.ru со ссылкой на РБК. По его словам, после увеличения ставок выдача ипотеки будет осуществляться более медленными темпами. Мутко прогнозирует: в следующем году в РФ будет около 1,4 млн таких кредитов. По итогам текущего года банки заключат около 1,9 млн договоров. То есть, выдача новых кредитов может сократиться на 26,3%. Как отметил Мутко, сегодня на льготную ипотеку приходится порядка 30% ссуд. Все остальное — кредиты по рыночным ставкам, главным образом, на приобретение готового жилья. Глава «Дом.РФ» пояснил, что льготную ипотеку заменила рыночная и семейная. Он также допустил небольшие колебания в 6–7%. 17 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5%, то есть, на один процентный пункт.

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